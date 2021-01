V pondělí 25. ledna bylo infikovaných 1027 lidí, což je proti poslednímu údaji z pátku o 25 případů více. Od začátku pandemie covid-19 prodělalo 10 760 obyvatel Benešovska, zemřelo na něj 214 lidí.

Daň zaplatí podle nových koeficientů

Schválili ji v polovině loňska, ale platí teprve od Nového roku 2021. Řeč je o obecně závazné vyhlášce města Bystřice o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti. U stavebních pozemků město stanovilo přímo v Bystřici koeficient, jímž násobí základní sazbu daně na 1,4, v ostatních částech města je pak koeficient 1,0. Totéž platí pro obytné stavby. Ty rekreační nebo třeba garáže mají základní koeficient 1,5. Místní koeficient 2 platí pro všechny nemovitosti v Bystřici.

Kuchařky v Neveklově vaří pouze jedno jídlo

Školní jídelna Neveklov „najela“ od pondělí 25. ledna z preventivních důvodů omezujících šíření nemoci covid-19 na režim dvou směn. Kuchařky kvůli tomu žákům připraví každý den pouze jeden druh jídla. Opatření platí až do odvolání.

U piaristů otevřou od února Klub tvůrčího psaní

I když venku stále zuří koronavirus, chystá obecně prospěšná společnost Posázaví nový Klub tvůrčího psaní. Ten je určený pro žáky 5. až 9. tříd z Benešovska a je další z akcí Místního akčního plánu vzdělávání II, který realizuje právě nezisková organizace Posázaví. Tvůrčími lekcemi provede děti Jan Vavřín. Na děti čekají hry se slovy, seznámí se se základními principy literárních žánrů, tvorbou filmových scénářů a besedovat budou i se spisovatelem. V plánu je také návštěva tiskárny či redakce. Přihlášky se přijímají pouze do úterý 26. ledna v Posázaví. Klub startuje 1. února a potrvá do konce června. Koná se každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin v zasedací místnosti Posázaví v piaristické koleji na Masarykově náměstí v Benešově.