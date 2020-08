Při každodenním hlášení Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje oznámili v úterý 4. srpna hygienici z benešovské Černoleské ulice, že je na Benešovsku aktuálně 19 lidí nakažených nemoci covid 19. Od jara, kdy svět upadl do krize způsobené novým čínským koronavirem se na Benešovsku z nemoci vyléčilo 98 lidí. Jeden člověk ale atak nepřežil. „Na sto tisíc obyvatel nyní na Benešovsku připadá 19,25 nemocných,“ konstatuje KHS. Od začátku epidemie se na Benešovsku s covidem 19 potýkalo 118 pacientů.

Stavba tělocvičny omezí řidiče aut

Od pondělí 17. srpna 2020 do pátku 31. prosince 2021 dojde v Jiráskově ulici v Benešově k výraznému omezení dopravy osobních aut. Kvůli zajištění průjezdu náklaďáků ze stavby tělocvičny u gymnázia budou vozy projíždět i kolem Základní školy Jiráskova. Závoru, která brání průjezdu, pověřená osoba otevře a po projetí vozu zase zavře. Pro stavbu obousměrném úseku Jiráskovy ulice u gymnázia budou mít řidiči osobních aut zakázáno zastavování. Ve dnech výuky kolem školy náklaďáky projedou jen v době od 8 do 11 hodin.

V centru Benešova si také zasportují

Kvůli zajištění bezpečnostního prostoru v souvislosti s povolením zvláštního užívání komunikace a uzavírky místní komunikace na Masarykově náměstí v Benešově a zajištění dočasné zastávky ekovláčku na Malém náměstí, z důvodu konání sportovně-kulturní akce Sportujeme se spořkou, oznámil Silniční správní úřad opatření obecné povahy. To se vztahuje na akci v termínu od středy 23. září od 7 hodin do neděle 27. září do 22 hodin. Vjezd a zastavování při tom omezí značky.