Kvůli tomu bude ulice a tamní vozovka od 1. září do 31. října osazena přenosnými dopravními značkami. Ty motoristům nařídí jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině. Návrh přechodné úpravy provozu odsouhlasili také policisté.

Samoplátci dají za certifikát 250 Kč

Samoplátci požadující vyšetření na covid-19 v odběrovém místě Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov za certifikát pro vycestování do Řecka a Slovinska zaplatí 250 korun. Odběrové místo je otevřeno od pondělí do soboty od 7 do 15 hodin. V neděli je zavřeno. Vjezd k odběrnému místu je z Erbenovy ulice a pro odběry stále funguje objednávkový systém na čísle 601 563 598. Samoplátci si za vyšetření bez certifikátu pro výjezd do ciziny běžně zaplatí stanovený poplatek 1756 korun.