Kolik bylo v územní v působnosti města Benešova loni sebráno základních druhotných surovin jako je sklo, plast, papír a lepenka, kovy nebo dřevo? Tuhle otázku si nechal od benešovského úřadu zodpovědět jeden z občanů. Odpověď úřadu může být pro někoho docela překvapivá. Materiálu jsou totiž stovky tun.

Třídění odpadu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kristýna Hortvíková

Jen plastu lidé do těch správných nádob odevzdali přes 287 tun. O celých tisíc kilogramů více bylo papíru. Takzvané kompozitní obaly vážily takřka šest tun a sklo přes 211 tun. Kovu, nejspíš i proto, že ho lidé prodávají přímo do sběrných surovin, bylo ale „jen“ 24 tun. Město však s nashromážděným odpadem mělo také výdaje. Za jeho transport loni zaplatilo dopravcům přes pět milionů korun. Jen v oblasti plastů, včetně jejich třídění, to byla částka 2,7 milionu korun. Naopak Benešov získal od firmy Ekokom, s nímž má smlouvu o spolupráci, přes 2,5 milionu korun.