Pomoc prostřednictvím městských dotací vyhlásila na období příštího roku týnecká radnice. Ta v rámci tohoto programu hodlá podporovat sportovní, tělovýchovnou, uměleckou a zájmovou činnost dětí a mládeže. Podpora má celkem tři programy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

První se týká pravidelné sportovní a zájmová činnost dětí a mládež do 18 let. Další odmění ty, kteří v organizují akce pro děti a veřejnost nebo výrazně propagující město. Je určena spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí. Třetí pak má pomoci s údržbou a modernizací sportovišť. O podporu města si musí žadatelé napsat na předepsaném formuláři, který je na webu nebo v podatelně MěÚ a to do 8. ledna 2021.