Minimálně do 10. ledna po dobu platnosti pátého stupně PES, tři králové do ulic nevyjdou. Na internetu na www.trikralovasbirka.cz je ale připravena virtuální online koleda. Dárci si tam vyslechnou zpěv tří králů a můžou pomocí virtuální kasičky přispět. Ve virtuální kasičce je možné pomocí poštovního směrovacího čísla podpořit při Tříkrálové sbírce například i Charitu Vlašim. O její činnosti se lze víc dozvědět ZDE.

Vlašimský úřad má otevřeno dva dny

Na základě usnesení vlády z konce loňského prosince se změnil režim práce městských úřadů a platí to také o tom ve Vlašimi. Od pondělí 4. ledna začíná úřad pracovat v režimu dvou úředních dnů pro veřejnost, a to v pondělí a ve středu ve dvou střídajících se skupinách zaměstnanců. Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí stanoveny od 8 do 13 hodin a ve středu pak od 12 do 17 hodin. V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

Počet nemocných se pomalu v okresech kraje vyrovnává

Celkem 175 lidí podlehlo na Benešovsku nákaze covidu-19. Potvrzuje to v prvním hlášení roku 2021, vztahujícím se k pondělí 4. ledna Krajská hygienická stanice (KHS) Středočeského kraje. Kromě toho se v okrese znovu zvýšil počet nakažených. V objektivnějším přepočtu na 100 tisíc obyvatel je nemocných na Benešovsku 1231,92 (fakticky 1216). Hůř na tom jsou okresy Beroun 1 376,35, Kladeno 1 263,38, Praha-západ 1 234,21 a Kutná Hora 1 236,57. Nejlepší úaje KHS zapsala v okresech Mladá Boleslav 902,92 a Kolín 1 025,55. Na Benešovsku už nový čínský koronavirus zakusilo 8915 lidí a momentálně se z něj dokázalo vyléčit 7524 pacientů.