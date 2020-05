Aby to tak zůstalo, nařizuje Krajská hygienická stanice (KHS) Středočeského kraje pro ty, kteří chtějí obchodovat nebo používat jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z uvedených hub z vlastního výběru připravovat pokrmy, aby se v úterý 23. června dostavili do zasedací síně KHS Středočeského kraje v pražské Dittrichově ulici čp 17. Od 10 hodin tam odborníci z České mykologické společnosti prověří znalosti sběračů a obchodníků s houbami.

Žadatelům o vydání dokladů dají o něco víc prostoru

K běžnému provozu se každým dnem přibližují služby úřadů, které zmrazil během dvou uplynulých měsíců atak onemocnění covid-19. K otevřenějším se v pondělí 25. května přidá i agenda registru vozidel a řidičů, občanských průkazů, cestovních pasů i matriky. Už od druhé poloviny dubna jsou úřední dny v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ale od zmiňovaného nejbližšího pondělí, bude otevřeno i ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Od 25. května nebudou na registru vozidel již vyřizována elektronická podání. I nadále se ale úředníci budou řídit metodickým pokynem Ministerstva vnitra a agendy Odboru správních agend na MěÚ zajistí tak, aby co v největší možné míře zamezili komunitnímu přenosu covidu19. Před budovou úřadu proto budou vydána pořadová čísla žadatelům.

Struhařovští půjdou po novém chodníku

Na přechodnou úpravu provozu na silnici II/111 v místech výjezdu z obce směrem na Divišov si budou muset od pondělí 25. května zvykat řidiči mířící například i k dálnici D1. Právě tam na konci Struhařova po víkendu začne stavba další části komunikace pro pěší podél uvedené silnice. Motoristy na situaci upozorní přenosné dopravní značení v rámci maximálně 30 metrů dlouhého posuvného pracovního místa. Stavba chodníku by měla být skončit v úterý 30. června.

Na hosty se těší i v perle nad řekou

I když už od pondělí 25. května mohou návštěvníky přijímat také historické objekty, tedy hrady a zámky, hrad Český Šternberk bude mít ten den podle dlouholeté tradice v pondělí zavřeno. První hosté se tak po dlouhé koronavirové odmlce se na památku na skále nad řekou Sázavou přijdou podívat až v úterý 26. května. Symbolický provoz byl sice zahájen už poslední dva víkendy, ale interiéry v tu dobu zůstaly hostům nepřístupné. Hrad nabízel jen suvenýry.