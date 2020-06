Putovní výstava odkazující na počátky české státnosti, v nichž nemohou chybět ani domácí světci - Ludmila, Václav, Vojtěch a Prokop, potěší obdivovatele nejstarší písemnostmi doložené české historie. Ve vlašimském zámku, konkrétně v jeho přednáškovém sále, se až do druhé poloviny července zastavila expozice s názvem Kněžna sv. Ludmila, Střední Čechy - kolébka národních patronů.

Výstava Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy - kolébka domácích patronů. | Foto: www.muzeumpodblanicka.cz

Putovní výstava byla sestavena k výročí od mučednické smrti kněžny Ludmily. V příštím roce to bude přesně 1100 let, které uplynuly od doby, kdy Ludmilu vrazi uškrtili její vlastní šálou. Stalo se to 15. září 921 na hradišti Tetín.