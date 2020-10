Chodcům tak po setmění posvítí na cestu jedenáct nových luceren.

Úřad práce radí, jak na to

Také benešovský úřad práce (ÚP) přináší informace pro ty, kteří se dostanou do mimořádně tísnivé finanční situace. Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. ÚP řad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Běhat mohou jen v přírodě

Vládní restrikce přiměly také provozovatele městského atletického stadionu Na Sladovce, Městská sportovní zařízení Benešov, k jeho uzavření. Tartanová dráha je prozatímně uzavřena až do odvolání.

Nakažených je na Benešovsku už přes dva tisíce

Dalších 402 pozitivních nálezů covidu 19 odhalili na Benešovsku zdravotníci za uplynulý víkend. Celkový počet nakažených tak v okrese poprvé překročil hranici dvou tisíc. KHS, která statistiky každý pracovní den zveřejňuje uvádí, že 26. října je na Benešovsku už 2137 covid pozitivních. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je Benešovsko první v kraji s 2148 případy. Okres Příbram má 1897,58, Praha východ a západ 1841,44 a 1820,50 případů. Na Benešovsku v důsledku nákazy zemřelo 16 lidí.