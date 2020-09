Obec Smilkov u Votic nemá starostku. Dagmar Čermochová totiž při poslední veřejné schůzi rezignovala nejen na funkci lídra radnice, ale také se vzdala členství v zastupitelstvu. Údajně proto, že neměla podporu většiny zastupitelů. Ověřit to ale nebylo možné, protože mobilní telefon, který používala, zvedla místostarostka Eva Marešová. Ta situaci potvrdila, ale nekomentovala.

Obecní úřad ve Smilkově. | Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Na dalším zastupitelstvu obce v pondělí 5. října, by měl slib zastupitele složit náhradník a poté by kompletní sedmičlenné zastupitelstvo mělo zvolit nové funkcionáře obce. Do té doby Smilkov z pověření zastupitelstva povede místostarostka.