A také se zúčastnili neveklovských městských slavností s výročí založení města. Skauti měli ale také úplně první výjezdní poradu vedoucích střediska, a to na řece Sázavě.

Cestu z Postupic do Popovic zavře oprava silnice u lomu

Místo zhruba pěti kilometrů další dva tisíce metrů navíc. Tak daleko budou mít motoristé od neděle 4. do pátku 9. října z Postupic do Popovic. Důvodem, proč nepojedou přímo přes Mladovice, ale oklikou přes Pozov a Novou Ves, bude akce, kterou v dokumentech zmiňuje Silniční správní úřad Benešov jako akci s názvem „Silnice III/1123, Mladovice lom – oprava povrchu vozovky.“ Návrh přechodné úpravy provozu odsouhlasila také Policií ČR a to kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti se zmiňovanou opravou rozbité silnice v prostoru kolem mladovického kamenolomu. Opravovaný úsek je dlouhý 250 metrů.

Covid 19: v kraji je Benešovsko nejhorší, má nejvíc případů na 100 tisíc lidí

Dlouhodobě vedoucí duo okresů Praha-východ a západ už nedrží ve Středočeském kraji momentálně primát v počtu lidí nakažených covidem 19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Ten převzalo Benešovsko, kde Krajská hygienická stanice Středočeského kraje potvrdila 337,36 případu. Celkově má Benešovsko „jen“ 334 nemocných a je třetí za pražskými okresy s 504 respektive 454 nemocnými. Od začátku epidemie se na Benešovsku nakazilo už 552 lidí. Jeden člověk nemoci podlehl a dalších 218 pacientů se z covidu 19 vyléčilo.

Z týnecké Příčné ulice se stane jednosměrka

Celkem čtyři svislé dopravní značky doplnění dalším vodorovným značením přibydou do a okolo Příčné ulice. Ta je spojnicí mezi páteřní týneckou komunikací v Jílovské ulici a ulicí Sadovou. Nově, na základě dobrozdání Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov povolil v Příčné ulici Silniční správní úřad zřízení jednosměrné komunikace. To odlehčení provozu na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek a rozšíření parkovací kapacity v centru města.

Jablkobraní ve Vlašimi slibuje bohatý program

Podzimní jablkobraní ve Spolkovém domě Vlašim nabídne v sobotu 3. října od 13 hodin bohatý hudební a divadelní program. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na Divadélko Romaneto s Vodnickou pohádkou a příběhem vodníka Hromajzlíka, hudební skupinu Dei Gratia z Tábora, která přítomným zazpívá středověké písně a chybět nebude ani pivovarská show, která návštěvníky obeznámí s historií pivovarnictví od starověku po současnost.