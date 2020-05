Od benešovského atletického stadionu Na Sladovce vyjedou sportovci v 9.30 hodin. „V případě většího počtu účastníků se skupiny mohou rozdělit podle zaměření,“ potvrdil Luděk Procházka z pořadatelského klubu s tím, že se nikdo nemusí obávat, že se jede příliš rychle. Záměrem vyjížděk není jen hltat kilometry, ale spojovat lidi se stejným záměrem – udělat něco pro své zdraví prostřednictvím sportovní aktivity.

Z flashky žádosti úředníci nestáhnou

Žádosti a další podání směřující na benešovskou radnici není možné doručovat například prostřednictvím flash disku. Stále nutné je proto žádost podávat osobně v podatelně Městského úřadu Benešov na Masarykově náměstí nebo poštou na stejnou adresu. V možnostech ale nechybí ani elektronická podání, například mailem na adresu e-podatelna@benesov-city.cz nebo stejně pohodlným způsobem datovou schránkou. Tu zájemci mají dostupnou díky identifikaci cb4bwan.

Plánují pronajmutí bytů

Dobrou zprávu, která by měla dojít naplnění ve druhém prázdninovém měsíci, si mohou na webových stránkách města přečíst ti, kteří touží po vlastním bydlení. Radnice v ní sděluje, že v případě, že se epidemická situace bude vyvíjet příznivě, bude možné zajišťovat rekonstrukci bytů a vyřizovat kladně i žádosti o jejich pronájem. V souvislosti s tím radnice od pondělí 17. srpna do úterý 15. září hodlá zveřejnit seznam volných bytů k pronájmu a zájemci si pak o ně budou moci žádat.

Z vodovodu nesmí zalévat ani kropit

Vodu z veřejného vodovodu mohou obyvatelé Čeřenic, osady pod správou města Sázavy, používat od 1. června do 31. srpna pouze pro osobní potřebu k pití a hygieně. Nařizuje to na základě požadavku provozovatele a vlastníka vodovodu, Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, Odbor životního prostřední Městského úřadu v Benešově. Ten také zakazuje zálivku pozemků, mytí automobilů, dopouštění studní či používání vody ke kropení ploch. Za nedodržení zákazu hrozí pachateli přestupku pokuta 50 tisíc korun.

Kvůli budování kanalizace čeká řidiče objížďka

Na pět měsíců, přesněji od středy 3. června do pátku 30. října, je naplánovaná a Silničním správním úřadem Benešov po odsouhlasení policistů z Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov také schválená přechodná úprava provozu na silnicích druhé třídy číslo 111 a třetí třídy číslo 11124. Při jízdě po nich řidiči 'narazí' už v Divišově na dopravní značení objízdné trasy kvůli uzavírce silnice III/11124 v obci Libež. Tam se do vozovky během uvedeného časového úseku zakousnou zemní stroje a dělníci do výkopů položí kanalizační potrubí. Místo necelých sedmi kilometrů, které Divišov a Libež dělí, pojedou motoristé objížďkou dvakrát delší. Ti znalí místních poměrů si ale nejspíš poradí a pojedou cestou kratší, přes les.

Stavby v Nádražní ulici přeruší dopravu

S úplnou a také částečnou uzavírkou silnice druhé třídy číslo 110 procházející Nádražní ulicí, tedy s komplikacemi při průjezdu Benešovem, by měli počítat v následujících měsících motoristé. Série plných uzavírek i 'měkčích' uzavírek částečných začne už dnes, v pondělí 1. června. Nejhorší dopravní problémy by pak měly opadnout 16. listopadu. V souvislosti s pracemi na parkovacím domě, dopravním terminálu a brzy i okružní křižovatce dojde i uzavírkám přilehlých ulic Jiráskovy a Žižkovy.

Dostali zelenou k opravám silnic

Opatření obecné povahy prostřednictvím stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích schválil už dopředu Silniční správní úřad Benešov pro akce, které s sebou přinese odstraňování havárií a provádění běžné údržby na silnicích II. a III. tříd. Shora uvedené stanovení platí do 31. března 2021. Dokument pomáhá urychlovat opravy havarijních stavů silnic, protože do uvedeného data už nebude nutné žádat silniční správní úřad o schválení jejich realizace.

U silnice uloží inženýrské sítě

Na práce na silnici si budou muset dát pozor motoristé, kteří od pondělí 8. června do středy 17. června budou projíždět po silnici II/113 z Divišova do Ostředka. Zhruba dvě stě metrů od divišovské křižovatky se silnicí II/111 v Benešovské ulici bude probíhat ukládání inženýrských sítí v zeleném pásu podél silnice II/113. Po tu dobu bude posuvné pracovní místo vyznačeno přenosnými dopravními značkami.