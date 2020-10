„Oznamovatelka krátce před pátou hodinou odpoledne duchapřítomně celou věc oznámila na policii,“ potvrdila Veronika Čermáková, mluvčí Policie ČR Benešov. Na místo operační důstojník poslal čerčanské policisty a ti zajistili místo nálezu. Munici si následně převzal a odvezl k bezpečné likvidaci policejní pyrotechnik. V sobotu 3. října zajistili policisté u Chlumu u Trhového Štěpánova ruský dělostřelecký granát ráže 57 mm. Už 26. září benešovští strážníci u Jarkovického rybníka dva ruské obranné granáty typu F1, známá "kostičkovaná vajíčka".

Počet nakažených na Benešovsku roste o desítky

Už dva dny po sobě, ve čtvrtek 8. a pátek 9. října připsala krajská hygienocká stanice na seznam lidí z Benešovska nakažených covidem-19 více než šest desítek nových pacientů. Ve čtvrtek jich přibylo 68, v pátek dalších 64. Celkově je na Benešovsku k 9. říjnu už 648 infikovaných. Úhrnně víc jich je ve středních Čechách už pouze v okresech Praha západ – 1122 a východ – 1164. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je ale Benešovsko s 653,44 případy druhé nejhorší v kraji, hned za Prahou západ se 765,05 nakaženými.

Odstřel zastaví dopravu na D3 pouze v neděli

Stejně jako během dvou předešlých víkendů také tento, druhý říjnový, budou probíhat práce na stavbě IV. železničního koridorů v úseku mezi Sudoměřicemi na Táborsku a Voticemi na Benešovsku. V permanenci bude znovu střelmistr, který povede další trhací práce v zářezu Lipiny, tedy lokalitě přiléhající k dálnici D3 u Mezna. Tentokrát bude kvůli bezpečnosti uzavřen vjezd do pruhu dálnice na Tábor, exit 62 Mezno, pouze v neděli 11. října od 10 do 11 hodin. Provoz povede po objížďce.

Ekovláček covid 19 zatím ještě nezastavil

Ani tuhá vládní opatření zavedená ministrem zdravotnictví předčasně neukončí sezonu turistického ekovláčku. „Zatím stále jezdí,“ potvrdil Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov, které turistickou hromadnou dopravu provozují. „Do vagonů ale samozřejmě smí pouze lidé s rouškami a řidič jim poskytne také dezinfekci rukou,“ dodal ředitel s tím, že ekovláček bude jezdit do konce října. Jedná se přitom o oblíbený způsob cestování mezi centrem Benešova a parkem na Konopišti.

Dashu si vychutnají v Benešově až napřesrok

Tuhá protikoronavirová opatření se dotknou i vystoupení, na něž se těšili vlašimští příznivci zlínské rodačky Dagmar Sobkové známější pod pseudonymem Dasha. Devětatřicetiletá umělkyně se prosadila jako zpěvačka a muzikálová herečka a za to ji také Herecká asociace udělila v roce 2010 Cenu Thálie. Dasha měla v Kulturním domě Blaník vystoupit společně s kapelou Pajka Pajk Quintet, ale kvůli druhé vlně koronaviru se koncert přesouvá na 18. dubna 2021.

Vlaky z Týnce do Čerčan nepojedou

Výluku úseku mezi Týncem nad Sázavou a Čerčany na trati 210 z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan chystá provozovatel dráhy Správa železnic od pondělí 12. října do úterý 20. října. Všechny vlaky budou v úseku nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu.

Benešov chce pronajmout atletický ovál

Až do 26. října se mohou vyjadřovat zájemci k záměru města pronajmout ovál atletický stadionu pro potřeby Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov. Škola si městské sportoviště hodlá pronajmout až do 31. srpna 2021.

Druhé kolo senátních voleb živě ve vysílání Regionu

Český rozhlas Region v sobotu 10. října přinese průběžné informace o sčítání výsledků druhého kola senátních voleb. Ve speciálních vstupech po uzavření volebních místností nabídne v odpoledním vysílání podrobnosti o sčítání hlasů ve středočeských a pražských volebních obvodech. Senátní volby pro obvod číslo 18 Příbramsko, se týkají na Benešovsku Vrchotových Janovic, Olbramovic, Vojkova, Smilkova, Červeného Újezdu, Heřmaniček a Ješetic. Český rozhlas Region naladíte na frekvenci 99 FM.