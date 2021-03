Další překážku na cestě ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce rozpůlené silnicí I/3 odstranilo Ředitelství silnic a dálnic. Jako investor stavby obchvatu Olbramovic vybralo nejvýhodnější nabídku z uchazečů o tuto lukrativní zakázku.

Dopravní situace v Olbramovicích. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Stavbu 3400 metrů dlouhého bypassu obce by měla realizovat společnost M-silnice a.s. a to za 320,94 milionu korun. Téměř tři desítky let odkládaná stavba má tak pravomocné stavební povolení a její zahájení ŘSD předpokládá v dubnu.