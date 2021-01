Ve středu je úřad otevřen od 8 do 12 hodin pouze pro rezervované klienty a od 12 do 17 hodin pro ně i další zájemce. Ve čtvrtek od 8 do 14 hodin uspějí jen rezervovaní.

Starosta Josef Korn je sousedům dál k dispozici

Také štěpánovský městský úřad v souvislosti s onemocněním covid 19 a nařízeným karanténám některých zaměstnanců přešel do zpřísněného nouzového provozu. Až do odvolání jsou úřední hodiny pozastaveny. „Můj výsledek testu je negativní a jsem pro vás tedy i nadále k dispozici. Vaše požadavky budou až do odvolání nařízení řešeny individuálně pouze po telefonické či elektronické domluvě s ohledem na naše pracovní možnosti v této situaci,“ uvedl starosta Josef Korn.

Policisté si v „kasínu“ zkusí zásah proti pachateli

Zatím jako záměr visí na úřední desce informace města Benešova o výpůjčce části hlavní budovy v někdejším areálu vojska v Táborské ulici. Budova s číslem popisným 364 v areálu bývalých Táborských kasáren po odchodu armády z Benešova dosud nenašla definitivní využití. Prostory proto několikrát do roka slouží policistům k nácviku eliminace ozbrojeného pachatele. Policisté se při tom pochybují objektem a propátrávají ho. Město policistům letos objekt hodlá zapůjčit od 29. do 31. března, 1., 6. až 8. a také 14., 15., 19. až 22. a 26. až 29. dubna. Policisté musí při odjezdu uvést prostor do původního stavu. K záměru se občané či organizace mohou vyjadřovat do 25. ledna.

Na antigenní testy půjdou lidé do radnice v Náklí

Kvůli bezplatnému antigennímu testování se zájemci o prověrku svého zdraví z Týnce nad Sázavou nemusí vypravit až do Benešova, ale stačí zajít na radnici. V přízemí objektu městského úřadu se testování na onemocnění covid-19 uskuteční v pondělí 11. ledna v době od 13 do 17 hodin. Vzhledem k omezenému počtu testů se zájemci musí telefonicky objednat u kontaktní osoby, jíž je Petr Drahoňovský na mobilu 778 097 516. Zájemci nahlásí své jméno a příjmení, telefonní číslo, rok narození a na samotné testování si s sebou pak přinesou občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Samozřejmostí pro vstup do objektu radnice jsou nasazené roušky, dezinfekce rukou a rozestupy.

Povolení pro přechodnou úpravu provozu dostali na rok dopředu

Kvůli úspoře času, která je důležitá například při řešeních akutních havárií, dostali cestáři z Údržby silnic Osečany povolení od Silničního správního úřadu Benešov pro stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a také místních komunikacích na území Obce s rozšířenou působností Benešov pro celý rok 2021 už předem. Povolení se vztahuje pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami zmiňovaných pozemních komunikací.

S covidem bojuje na Benešovsku přes 1300 lidí

Dalších 152 lidí přibylo od začátku roku do stavu nemocných s covidem-19. Celkově jich je podle krajské hygienické stanice v benešovském okrese k 8. lednu 1368. Onemocnění ukončilo už 188 životů. Celkově ho prodělalo na Benešovsku 9454 lidí. Nemoc úspěšně zvládlo 7898 pacientů. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel má náš okres 1385,91 nakažených. Nejhůř si v kraji stojí Berounsko 1 725,24 a Kutnohorsko 1 710,23. Tam za poslední den přibylo 224 nemocných, zatímco na Benešovsku jen 79.