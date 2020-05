Pečovatelská služba okresu Benešov, jejich distributor upozorňuje, že si šité roušky lze nyní vyzvedávat po telefonické domluvě v kontaktním centru pro seniory Posez na adrese M. Kudeříkové 1556, Benešov, což je místo proti poblíž typického artefaktu stojícího u dětského hřiště mezi panelovými domy. Zájemci o ochranné pomůcky mohou volat na telefon 776 630 297, kde se s nimi domluví Barbora Macháčková. Na stejné číslo se mohou senioři či zdravotně postižení obracet i se svými dotazy či starostmi. Zatím je ale kvůli opatřením možná je komunikace telefonem.

Poskytovatelé ubytování nemusí myslet na poplatek

ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

O prominutí místního poplatku z pobytu rozhodla benešovská radnice v pondělí 4. května. K rozhodnutí došel úřad kvůli přetrvávající mimořádné situaci související s koronavirovým onemocněním covid-19. Poskytovatelé ubytování, například hoteliéři nebo majitelé penzionů či lidé nabízející ubytování formou Airbnb, sice nyní žádné hosty, kteří by jim zaplatili poplatek nepřijímají, proto ani sami poplatek dál neodevzdávají radnici, ale v případě, že na konci května přijedou první hosté, nebudou na platbu muset myslet. Prominutí poplatku se týká období od pondělí 1. dubna do úterý 30. června. Jak to s uvedeným poplatkem bude dál, není zatím jasné. V případě, že se situace nezmění, je možné, že změny nedojde ani v případě prominutí poplatku z ubytování.

Trhový Štěpánov koupil profisekačku trávy

Stoupající náklady provozu sekaček trávy vznikající množícími se opravami, „rozlousklo“ město Trhový Štěpánov logicky. Koupí nového stroje, který využívají také profesionálové. Jenže pořízení takové „mašiny“ není laciná záležitost. Radnice tak ke koupi přistoupila až po vyřízení dotací z Nadace ČEZ. Ta pro stroj poskytla 499 tisíc korun, samotné město dodalo svých 200 tisíc korun z rozpočtu. Nová technika, profesionální malotraktor, poslouží k údržbě zeleně na sportovištích i v parcích.

Ve Vlašimi mají rozpočtová opatření

Dvě rozpočtová opatření přijali radní města Vlašim. V prvním do příjmů zahrnuli 24 tisíc korun z dotace úřadu práce a zařadili jí do mzdových výdajů správy parku. V druhém například ušetřených 350 tisíc korun za nekonané májové slavnosti předisponovali na nákupy související s nouzovým stavem.