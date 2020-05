Zápisy k zájmovému vzdělávání, což není nic jiného, než pobyt ve školní družině, končí pro zájemce v pátek 22. května. Celou záležitost lze řešit bez osobní přítomnosti zákonných zástupců díky elektronické komunikaci. Potřebný dokument k vyplnění je na webu Základní školy v Týnci nad Sázavou. Žádosti je možné doručovat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, ne pouze jako přílohu.

Ilustrační snímek. | Foto: oto: Deník

Přihlášky lze zasílat i doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty a zřizovatel tento způsob doručení uzná až do pondělí 25. května. Přihlášku lze donést i osobně na recepci školy v Komenského ulici čp. 265, a to od 8 do 12 hodin. O přijetí do družiny rozhodne ředitelka školy do konce června, písemné vyrozumění obdrží do té doby pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků.