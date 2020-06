Proti rozhodnutí úřadu se dotčení účastníci řízení mohou odvolat do 15 dnů.

Oslavy sokolů na čas přeruší provoz

Přechodná úprava provozu na silnici v Průběžné ulici a také té, která prochází kolem postupického fotbalového hřiště a přivádí motoristy do Lhoty Veselky a Chalup, čeká na uživatele obou silnic v sobotu 1. a neděli 2. srpna. Ten víkend oslaví místní sokolové sté výročí založení své tělocvičné jednoty a obec Postupice kvůli tomu požádala a po projednání s Policií ČR také dostala od Silničního správního úřadu Benešov povolení k přechodné uzavírce zmiňovaných silnic.

Běžcům město propůjčí pozemky v samém centru

Krátkodobou výpůjčku částí městských pozemků na Masarykově náměstí v prostoru parkoviště za radnicí, na parkovišti Pod Brankou a parku u gymnázia odhlasovali při své poslední neveřejné schůzi radní města. Výpůjčka se přitom bude vztahovat pro Benešovský běžecký festival, akci organizovanou zapsanou společností SK Benešov žije sportem. Ta se už posedmé uskuteční v samotném i širším centru města a to už od čtvrtka 17. září. Výpůjčka v ten i následující den potrvá od 10.30 do 18.30 hodin. V sobotu 19. září pak od 8 do 14 hodin za účelem registrace. Po druhé odpolední pak až do 20 hodin a od neděle 20. září od 6 do 18 hodin budou mít sportovci pozemky půjčené kvůli závodění.

Ve Zlenicích elektrikáři vymění pojistkovou skříň

Oznámení o zahájení územního řízení získala na žádost o vydání územního rozhodnutí o výměně stávající pojistkové skříně SP4 za novou rozpojovací skříň SR622 v Charvátově ulici ve Zlenicích, místní části obce Lštění, společnost ČEZ Distribuce. Oznámení zveřejnil na úřední desce Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov. Samotné práce ale pro největší energetický podnik Česka provede firma Elmoz Czech. Územní řízení bylo zahájeno ve čtvrtek 25. června a benešovský stavební úřad současně oznámil, že upouští od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky a orgány závazná stanoviska do 15 dnů od zveřejnění.

Jiskření způsobily větve stromů

Čtyři jednotky, dvě profesionální z Benešova a Vlašimi a dvě dobrovolnické z Načeradce a Čechtic, vyrazily v pondělí 29. června před osmou ráno k velkému jiskření u lesa, k němuž došlo poblíž silnice mezi Novotinkami a Horní Lhotou. Jiskření měly na svědomí větve stromu, které se dotýkaly drátů vysokého napětí stojícího u lesa. Nebezpečný stav požárem lesa a pole neskončil, místo si převzali energetici.