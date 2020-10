Za víkend na Benešovsku přibylo 173 nakažených

Každý den nový rekord. To je trend onemocnění covidem-19 na Benešovsku. Ještě v pátek hlásila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje v našem okrese „jen“ 648 nakažených. Během víkendu ale přibylo dalších 173 infikovaných a počet případů nového čínského koronaviru se vyhoupl až na 821. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je Benešovsko v kraji druhé ze okresem Praha–západ. Z nemoci se na Benešovsku vyléčilo 497 lidí a celkově se jí nakazilo 1318.

Na benešovský úřad se kvůli covidu 19 běžně nedostanete

Až od pondělí 26. října by se mohla situace ohledně osobních setkání občanů s úředníky benešovské radnice dostat do alespoň trochu běžné podoby. Od pondělí 12. října až do neděle 25. října stanovilo vedení radnice úřední hodiny pouze na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 12 do 17 hodin. radnice tak reaguje na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky. Městský úřad Benešov bude i tak uskutečňovat kontakt s veřejností ve svých úřadovnách za určitých podmínek. Všechny budovy úřadu mimo prostory pokladny a podatelny v budově A jsou mimo úřední hodiny pro veřejnost uzavřeny. Klienti, kteří měli předem potvrzen čas návštěvy v uvedeném období na jiné, než nově stanovené úřední hodiny, budou po dohodě obslouženi.

V Sázavě nepůjde elektřina

Kvůli údržbě rozvodné sítě elektřiny naplánovali pracovníci ČEZ Distribuce přerušení dodávky proudu v Sázavě. Bez elektřiny se ocitnou obyvatele chat v Sázavě – Budíně a Sázavě – Budínské ulici v úterý 27. října od 7.30 do 15.00 hodin.