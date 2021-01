Tehdy měla nemoc v okrese Benešov na kontě tři lidské oběti, ale na konci loňska už 172. Ke včerejšku KHS hlásí 215 zemřelých. Celkově na Benešovsku už testy odhalily 10 833 nakažených.

Upraví provoz u restaurace Pyšelka v Čerčanech

K pracím vztahujícím se k místní úpravě provozu v Čerčanech u známé restaurace Pyšelka, které se dotknou také krajské silnice III/1095, po níž jezdí řidiči od Čerčan k a od silnice I/3, dal souhlas Silniční správní úřad Benešov. Úpravy budou spočívat v tom, že na místní komunikaci u restaurace bude povolena nejvyšší rychlost 30 km/h a dále dopravní značky upozorní na chodce na to, že uvedená místní komunikace je slepá. Rovněž přibude červený, kulatý, směrový sloupek.

Změny zákona o odpadech ukazují růst cen

Přijetím nového zákona o odpadech, který začal platit letos na Nový rok, se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách. To ale neplatí absolutně a je možné dosáhnout i na výjimečné třídicí slevy na poplatku. Zároveň ale dochází ke snížení poplatku za uložení nebezpečného odpadu na skládkách. Nový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 korun za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 korun v roce 2021, v roce 2023 na 1000 korun, v roce 2025 na 1500 korun až na 1850 korun v roce 2029.

Na Neveklovsku kraj opraví dvě křižovatky

Stavební řízení kvůli připravované opravě dvou křižovatek na Neveklovsku zahájil v pátek 22. ledna na žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Silniční správní úřad Benešov. Tento úřad rovněž upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od oznámení a také to, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Středočeský kraj, respektive jeho cestáři hodlají opravovat křižovatku silnic III/11447 a III/11438, což je odbočka poblíž osady Hůrka Kapinos směrem na Maršovice a také křížení silnic III/11447 a III/11447a přes níž motoristé přijíždějí do Zderadic.

Benešovsko má v kraji nejvíc obětí covidu-19

Obětí covidu 19 na Benešovsku zůstalo i ve středu 27. ledna 215, tedy stejně jako předchozí den. I to je však v kraji výrazně nejvíce. Druhé, zalidněnější Kladensko, má 195 zemřelých, Mělnicko 167 a Kolínsko 151. Nejméně mrtvých je v jihovýchodní části kraje. Rakovnicko má 90 a Berounsko i Příbramsko 92 obětí nákazy. Na Benešovsku bude brzy celkově 10 tisíc lidí vyléčených z covidu. K tomu zbývá měně než tři sta případů. Nemocných proti úterý přibylo 38 a celkově dosáhlo 1017 případů.

Benešovská knihovna vydává svůj newsletter

Informační mail s novinkami z příspěvkové organizace Městská knihovna Benešov, mohou zájemci dostávat díky nové službě, kterou nabízí největší bibliotéka okresu. V roce 2021 zahájila knihovna vydávání informačního mailu zvaného též newsletter, ve kterém se čtenáři každý měsíc dočtou novinky a zajímavosti. Newsletter bude knihovna vydávat pokaždé na konci měsíce. Zájemci o jeho zasílání se ale musí nejprve zaregistrovat v databázi knihovny a vyplnit krátký formulář.