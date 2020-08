Po všech pro motoristy špatných zprávách spočívajících v uzavírání silnic na území města, je tu po měsících konečně také jedna skvělá pozitivní informace. Od začátku druhého prázdninového měsíce je už zase znovu průjezdná Nádražní ulice. Vozovka, která jí prochází, krajská silnice II/110, byla v rámci stavby dopravního terminálu a parkovacího domu celkově rekonstruovaná.

Ještě neprůjezdná Nádražní ulice v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Zatím jí vozidla nejezdí obousměrně, ale pouze od Táborské ulice do ulice Tyršovy a dále do Dukelské. Odbočení do Jiráskovy ulice zatím neumožňuje na terminál navazující rekonstrukce kanalizace. Stejný důvod je i nemožnost odbočit vpravo do Žižkovy ulice. Nádražní ulice je ale dál uzavřená ve směru na most přes železnici. Poblíž sokolovny totiž kraj staví okružní křižovatku.