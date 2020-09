Lucie Smetanová pracovala jako externí vedoucí zájmového kroužku DDM. Od roku 2015 už jako zaměstnanec byla v DDM vedoucí oddělení přírodních věd a techniky.

Hřbitovní řád počítá i s dobou tlení ostatků

Nový řád veřejného pohřebiště schválili vlašimští radní. Souhlas s ním vydal i krajský úřad. V právní normě se hovoří o uložení lidských ostatků do hrobů na vlašimském a domašínském hřbitově. Řád také stanovuje pro pohřbívání do země tlecí dobu v délce minimálně 15 let a opírá se přitom o stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

V Jemništi auta pojedou jinak

Kvůli zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu připravuje Silniční správní úřad Benešov po souhlasu Policie ČR Benešov úpravy provozu na křižovatce v horní části osady Jemniště. Návrh podala obec Postupice. Do křižovatky poblíž jemništské hasičské zbrojnice přibudou například dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel, zákaz vjezdu nákladních vozidel, přikázaný směr objíždění vpravo, šikmé rovnoběžné čáry a také zelený směrový sloupek – baliseta.

Na návsi oslaví výročí vzniku osad

Náves Předbořic ožije v sobotu 12. září oslavou 600 let první písemné zmínky osad Hrajovice a Předbořice. V 10 hodin začne bohaté pásmo zaměřené na rodiny s dětmi, odpolední program pak nabídne posezení při živé hudbě a večer se uskuteční taneční zábava s kapelou Minor. Při hezkém počasí nebude návštěvníkům nic bránit v individuální vycházce za památkami v okolí, jako je například rotunda sv. Václava v Libouni nebo rozhledna na Velkém Blaníku.

Na Dni Země uklidí město Týnec

Spolek Zdravé město Týnec připravil na středu 7. října čtvrtý ročník akce Den Země. Od 8.30 do 15 hodin se mohou návštěvníci Pěší zóny v Týnci nad Sázavou těšit na zábavné aktivity na téma příroda, ekologie, na soutěže. Chybět nebude ani výtvarná a tvořivá dílna. K akci patří také odpolední program „Ukliďme náš Týnec“ společný úklid vybraných lokalit města, účastníci se setkají v 16 hodin na pěší zóně. Po gruntování následuje v 17 hodin v Náklí opékání buřtů.