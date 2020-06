Město v souvislosti s avizovaným odchodem stálice městských příspěvkových organizací vypsalo výběrové řízení na post nového vedoucího pracovníka DDM.

V Sadové do konce prázdnin nezastaví

Kvůli pokládce kabelového vedení a s ním souvisejících zemních prací bude v Sadové ulici a to v úseku od Příčné ulice k parkovišti přes služebnou Obvodního oddělení Policie ČR Týnec nad Sázavou v období od pondělí 22. června do neděle 30. srpna zakázáno zastavení všech motorových vozidel. Návrh na dočasné zakázání zastavení silničních vozidel vyvěsil na úřední desku Silniční správní úřad Benešov poté, co ho odsouhlasil Dopravní inspektorát Policie ČR Benešov.

Milion chvilek chystá demonstraci

Po několikaměsíční přestávce vynucené především pandemií nového čínského koronaviru, se v centru města znovu sejdou lidé, aby podpořili hnutí Milion chvilek pro demokracii. To má stále stejný účel a sice abdikaci premiéra Andreje Babiše vyplývající z jeho postoje ke střetu zájmu. Plánované setkání se uskuteční v horní části Masarykova náměstí u kašny nebo před vchodem do radniční budovy B, což je bývalá komerční banka a to v úterý 9. června od 18 do 19 hodin.

Dotace mají pomoci knihovně i škole

Celkem dvě žádosti o dotační podporu podalo letos město Benešov v souvislosti s vypsáním už čtvrté výzvy Místní akční skupinou Posázaví v programu rozvoje venkova. Cílem jedné z žádostí je získat podporu na vybavení a stavební úpravy v Městské knihovny Benešov na Malém náměstí. Projekt má pomoci modernizaci oddělení pro dospělé, děti, studovny a audiovizuálního oddělení. V rámci druhé žádosti usiluje Benešov o podporu na pořízení vybavení a stavební úpravy pro Základní školu v Dukelské ulici. Projekt zajistí rekonstrukci kmenové učebny a kabinetu.

V centru města, promítnou film a pohovoří také o škole

Pro další tři termíny setkání s podporovateli a sympatizanty si na centrálním Masarykově náměstí zamluvila místo jedna z pravicových parlamentních stran v rámci kampaně před letošními krajskými volbami. Prvním ze zamluvených dnů je sobota 29. srpna a setkání se tam uskuteční naproti radnici od 16 do 23 hodin. Při tom organizátoři také promítnou zatím neurčený český film. Další mítink je na radnici ohlášen na úterý 1. září s podtitulem Hurá do školy. Od 9 do 14 hodin bude místem srazu prostor u kašny v horní části náměstí. Závěrečná akce se uskuteční ve středu 24. září na stejném místě od 15 do 19 hodin.

Ekovláček brzy vyrazí do Konopiště

Po přestávce, která začala už loni s koncem turistické sezony a od půlky března ji prodloužila koronavirová opatření, se turistický ekovláček konečně zase rozjede. Cestování mezi Benešova a Konopištěm umožní další zmírňování preventivních restrikcí. První jízda se proto uskuteční v pondělí 15. června.