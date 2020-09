Za splnění úkolu byli všichni, nyní už druháci, pasováni do rytířského stavu králem a za odměnu dostali od knihovny na památku rytířský glejt.

Covid-19 zhatil i tělocvik v centru

Také do dlouho a velmi svědomitě připravované akce s názvem Sportujeme se spořkou 'hodil vidle' nový čínský koronavirus. Kromě covidu-19 a nepříznivého vývoje v šíření této nemoci nepřálo dvoudenní pohybové zábavě pro všechny generace na centrálním Masarykově náměstí v Benešově ani počasí. Organizátoři ale slíbili, že se do Benešova se stejnou akcí vrátí napřesrok na jaře, kdy by situace už mohla být příznivější.

Průjezd přes Teplýšovice naruší výkopy pro vodovod

Celý měsíc říjen je vyhrazený firmě, která v Teplýšovicích položí do země potrubí nového vodovodu. Ten souběžně vzniká i v dalších sídlech sdružených v dobrovolném svazku obcí Chopos. Kvůli pracím budou dotčené ulice neprůjezdné a motoristům poslouží objízdné trasy. Ty vyznačí, stejně jako pracovní místo přenosné dopravní značky. Do místa prací samozřejmě nebude vjezd vozidel umožněn.

Po mírném zvolnění nabírá na Benešovsku nákaza tempo

Už už to ve středu 23. září podle zprávy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vypadalo, že se na Benešovsku nárůst počtu lidí nakažených covidem 19 zpomalil. Jenže pouhé dva dny poté bylo vše úplně jinak. Zatímco z úterý na středu klesl počet nemocných z 255 na 237, v pátek 25. září ohlásili hygienici už 296 infikovaných. Vyléčených je ke stejnému dni 218. Novým čínským koronavirem se od jarního začátku pandemie na Benešovsku nakazilo 514 lidí.