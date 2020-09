Musí vám být více než 65 let a musíte mít trvalé bydliště ve středních Čechách. Na rapid test z kapky krve se ale samozřejmě musíte předem objednat. V Benešově na 702 153 653.

Do nemocnice od čtvrtka návštěvy nesmí

Zákaz návštěv pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních vyhlásilo od čtvrtka 24. září vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov na základě nařízení Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje. I to má však výjimku, která se vztahuje pro přítomnost třetí osoby při porodu. Důvodem takového opatření je zamezení zavlečení nového čínského koronaviru do zdravotnického zařízení. Nařízení platí do odvolání. Na Benešovsku, což potvrdila KHS, bylo ke středě 23. září 237 nemocných. To je proti předešlým 24 dnům růstu počtu nakažených první zlepšení situace. Nemocných tak ubylo osm.

Výzvu ministra vyslyší i v Základní škole Týnec nad Sázavou

Výzvu nového ministra zdravotnictví, aby ředitelé v pátek 25. září uzavřeli školy a nechali děti doma, vyslyšela například vedoucí pedagožka Základní školy Týnec nad Sázavou. „Vzhledem k tomu, že je na naší škole 14 procent, celkem 93 nemocných žáků, přistupuji za souhlasu zřizovatele školy k vyhlášení ředitelského volna,“ vysvětlila Barbora Hanáková ve zprávě zveřejněné i městským mobilním rozhlasem do mobilních telefonů registrovaných uživatelů. Dnes proto nebude fungovat ani školní družina a obědy budou strávníkům odhlášeny hromadně. Od pátečního uzavření škol si ministr zdravotnictví Roman Prymula slibuje zpomalení šíření nákazy covidem 19, protože budou s pondělním státním svátkem hned čtyři dny volny. Podle statistiků je neděle, tedy volný den obdobím, kdy se prokazuje testy nejméně nových případů nákazy novým čínským koronavirem.

Košt vína uzavře část Masarykova náměstí v Benešově

V sobotu 3. října od 6 do 22 hodin se motoristé nedostanou svými auty do části Masarykova náměstí přiléhající k objektu Okresního soudu Benešov. zakáže jim to přenosná dopravní značka s dodatkovou tabulkou. Ten den se právě tam odehraje kulturní akce s všeříkajícím názvem Vinný košt. Akce dostala od rady města výjimku z vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na území Benešova.

Rozšířili o další kousek pěší zónu

Opatření obecné povahy pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích schválil po projednání Policií ČR také Silniční správní úřad Benešov. Výsledkem je rozšíření pěší zóny i na místní komunikaci za Obchodním domem Hvězda. Na novou úpravu upozorní motoristy dopravní značky. Vozům zásobování bude vjezd povolený 6 do 18 hodin na 30 minut.