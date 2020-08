Úplná uzavírka potrvá jen tři hodiny a po tu dobu budou vozidla jezdit objížďkou přes ulice Jílovskou a Družstevní a kolem paneláků se přes Okružní ulici napojí na ulici Pražskou na silnici II/107.

Cizincům pomohou na jiném místě

Sociální a právní poradenství, třeba to, jak získat české občanství, bezplatné kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy nebo možnost využití knihovny. To jsou záležitosti, které i přímo na Benešovsku najdou cizinci, kteří chtějí lépe splynout s českou většinovou společností. Přímo v Benešově kvůli tomu Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR zprovoznila Centrum na podporu integrace cizinců. To se nyní přestěhovalo z Poštovní ulice na adresu Žižkova 360.