Hlasuje se od pondělí 4. do pátku 22. května prostřednictvím portálu Mobilní rozhlas. Nezapadne ani názor doručený na tištěném formuláři, který obdrželi Týnečáci do poštovních schránek a je ho možné si stáhnout i z webu. Projekty jsou – Kvetoucí a jedlá zahrada v MŠ, Psí škola, což je v podstatě obecní kynologické cvičiště a také Rekonstrukce hrobky rodiny Micků.

Začala druhá etapa rekonstrukce Mendelovy ulice

Na částečnou uzavírku místní komunikace v Mendelově ulici v úseku od křižovatky s místní komunikací v Pražské ulici až po křižovatku se silnicí II. třídy číslo 112, který prochází ulicí Novou Pražskou narazí motoristé až do 24. května. Jedná se přitom o druhou etapu opravy vozovky. Provoz v úsecích částečné uzavírky je upravený značením, které určuje jednosměrný provoz vozidel. ten je vedený ve směru od Pražská do Mendelovy ulice směrem k silnici v Nové Pražské.

V Javorníku stanoví pásma ochrany vodních zdrojů

Návrh opatření obecné povahy spočívající ve stanovení a změně ochranných pásem vodních zdrojů u dvou nových studní umístěných na pozemcích v katastru Javorníka, zveřejnil odbor životního prostředí Městského úřadu Vlašim. Ten je věcně příslušným vodoprávním úřadem, který rozhoduje v tomto případě o návrhu, který podala 18. září loňského roku obec Javorník u Trhového Štěpánova. V prvním případě se jedná o stanovení ochranného pásma kolem vrtané studny, ve druhém kolem studny kopané. V obou případech je ochranné pásmo čtverec 10 krát 10 metrů.

Turistické a informační centrum má otevřeno jinak

Turistické informační centrum na benešovském Masarykově náměstí, které je součástí městské obchodní společnosti Kulturní a informační centrum, má upravenou otvírací dobu. Až do odvolání tam zájemci o informace nebo propagační materiály mohou přijít každý všední den od 8.30 do 12 hodin a po polední přestávce od 13 do 17 hodin.