Dostali odpovědi na otázky kolem integrace dopravy

Kolem čtyřiceti lidí z řad laické veřejnosti se dostavilo na informační schůzku, kterou pro ně město Votice připravilo v souvislosti s Pražskou integrovanou dopravou (PID). Právě ta ovlivňuje také dopravní obslužnost celého regionu na jihu velkého okresu Benešov. Při schůzce v refektáři kláštera sv. Františka z Assisi se zúčastnění seznámili s již fungující částí integrace Voticka k PID i přípravami na další pokračování tohoto dopravního projektu. Hovořilo se i o tarifu a předplatném, jízdném PID nebo o již schválených změnách, které vstoupí v platnost letos v prosinci. e letošního roku. Při následné diskusi se lidé ptali například i na zajíždění linky PID 500 do Votic a Benešova, popřípadě i Bystřice, spojení mezi Voticemi a Bystřicí nebo přípoje na rychlíky na Tábor.

Nemocných je na Benešovsku znovu více

Na Benešovsku bylo k 10. září v přepočtu na sto tisíc obyvatel 69,90 lidí, kteří onemocněli chorobou covid 19. Oznámila to ve své zatím poslední zprávě Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. To mimo dalšího znamená také, že se novým čínským koronavirem nakazilo 69 lidí. Od začátku pandemie na jaře letošního roku bylo na Benešovsku nakažení klinickými testy doloženo u 221 osob. Jeden člověk nákaze podlehl, dalších 151 lidí se dokázalo z choroby vyléčit.

Kvůli železnici uzavřou dálnici D3

Kvůli odstřelu skály při výstavba IV. železničního koridoru mezi Sudoměřicemi na Táborsku a Voticemi v zářezu Lipiny, bude z bezpečnostních důvodů uzavřena dálnice D3 na jejím vjezdu ze silnice I/3 u Mezna a to ve směru na České Budějovice. „Doprava bude vedena po značené objízdné trase po silnici I/3 směr Sudoměřice a dále směr Tábor,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že uzavírky jsou plánované v sobotu 12. září od 10 do 11 hodin a v neděli 13. září od 10 do 11 hodin.

I hasiči budou mít o něco méně místa k průjezdu

Nejméně tři metry šířky musí zůstat zachované pro průjezd vozidel v benešovské ulici Pod Lihovarem. Zúžení způsobí budování vodovodní přípojky pro rodinný dům. Místem projíždějí z nedaleké stanice například vozidla Hasičského záchranného sboru Benešov, ale přístupová komunikace slouží i depu České pošty nebo Státnímu okresnímu archivu Benešov. Využívají ji také obyvatelé vedle stojících bytovek. Přechodná úprava provozu je úřady navržena na 15. až 23. září.