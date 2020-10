Okres „utíká“ všem ostatním ve středních Čechách v přepočtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Konkrétně se jedná o 1532,80 případů. Okresy Praha-východ a západ mají 1456,80 a 1375,30 a na Příbramsku je pak k 22. říjnu 1343,46 nemocných.

Starosta prosí spoluobčany, aby dodržovali opatření

Také kvůli tomu, že v současné době přibývá v Týnci nad Sázavou každý den přibližně deset nových případů nákazy koronavirem, obrátil se prostřednictvím webu na spoluobčany starosta města. „Ke středě 21. října je v našem městě 72 nakažených. To znamená, že situace je opravdu vážná!“ Upozornil Martin Kadrnožka s tím, že za poslední měsíc prozatím přibylo víc nemocných, než hygienici evidují od jarního začátku epidemie. „Od března se doposud nákaza v Týnci prokázala u 112 lidí,“ sdělil starosta. Prosí proto týnecké spoluobčany, aby nosili roušky, vycházeli mezi lidi jen v případě, že je to opravdu nutné, dodržovali rozestupy a v případě virového onemocnění zůstali doma a informovali lékaře. „Musíme to společně zvládnout. Je to na nás,“ dodal týnecký starosta.

Jednat je možné i neosobně

Vyřizování bez osobního kontaktu doporučují úředníci MěÚ Benešov. „Byli bychom rádi, pokud by naši klienti co nejvíce využívali možnost bezkontaktního vyřizování svých záležitostí, které se týkají živnostenského podnikání a to prostřednictvím emailu,“ uvedl Roman Bumbálek z živnostenského úřadu.

Čtenáři si knihy vymění asi až příští měsíc

Nařízení české vlády o uzavření některých zařízení se dotýká také biblioték. Právě proto je uzavřena od včerejška také ta největší v okrese - Městská knihovna Benešov sídlící na Malém náměstí. Prozatím vláda počítá s tím, že rozvolní některá restriktivní opatření na začátku listopadu, ale jisté to není a bude to záviset na skutečné situaci. Také proto je benešovská městská knihovna uzavřena až do odvolání. Další informace zveřejní instituce na svých webových stránkách.

Mateřské školy ve Vlašimi a Týnci na týden zavřou

I kvůli ministerským dvou dnům volna pro školáky a středečnímu státnímu svátku, tedy de facto prázdninám, uzavře město Vlašim od 26. do 30. října svých pět mateřských škol. „Zavírání není nutné, ale vzhledem k tomu, že i tam máme karantény, dohodli jsme se na jejich uzavření,“ sdělil starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že od pondělí 2. listopadu, pokud se nic mimořádného nestane, budou školky v provozu. Stejné plány mají ohledně MŠ také v Týnci nad Sázavou.