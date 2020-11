V přepočtu na 100 tisíc obyvatel má nyní Benešovsko 1492 nákaz. Nejhorší situace je na sousedním Příbramsku s 3629 případy. Na Benešovsku pozvolna ale roste počet obětí. Těch je už 29.

Vodoměry si kvůli viru ve Voticích a Olbramovicích odečtou sami

Kvůli snaze zabránit dalšímu šíření nového čínského koronaviru se votičtí, ale také olbramovičtí odběratelé pitné vody nedočkají pracovníků společnosti Compag Votice, kteří běžně provádějí odečet. Obchodní společnost, která je z poloviny v držení města Votic proto odběratele prosí, aby sami odečetli spotřebovanou vodu a údaje nahlásili prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a to formou krátké sms Compagu Votice. Stát by se tak mělo do 15. prosince.

Oprava silnice I/3 pokračuje

Velkoplošné opravy povrchu silnici I/3 na zhruba čtyřkilometrovém úseku mezi sjezdem na Mrač a křižovatkou na benešovských Červených Vršcích s odbočkou na silnici na Pomněnice, bude pokračovat i tento týden. Opravovat začala firma Eurovia CS najatá správcem komunikace, Ředitelstvím silnic a dálnice ČR už v pondělí 16. listopadu. „Práce jsou plánované do čtvrtku 19. listopadu a to s ohledem na postup prací a počasí,“ připomněl Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Každý den by se mělo pracovat od půl osmé ráno do 17 hodin. Cestáři zfrézují vozovku, zametou ji a nanesou spojovací postřik. Poté bude následovat pokládka nové obrusné vrstvy a ošetření spár asfaltovou zálivkou. Provoz bude veden v režimu 1+1. Očekávají se zejména v době špiček, kolony.

Benešov pomáhá Kozmickým

Teprve na začátku listopadu nabylo právní moci rozhodnutí krajského úřadu z 19. října, kdy město Benešov s obcí Kozmice uzavřely první dodatek k veřejnoprávní smlouvě. Díky ní tam Benešov zajišťuje výkon činnosti strážníků. To konkrétně zpracovávají údaje z radaru měřícího v Kozmicích rychlost jízdy projíždějících aut. peníze z pokut tak směřují do Benešova a ten Kozmicím jako náklady na provoz radaru poskytne podle dodatku 60 tisíc korun měsíčně.