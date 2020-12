Na nedalekém křížení obou silnic přibude například i betonové svodidlo. Most je nyní uzavřený. Jeho předčasné užívání bude platit do 30. dubna 2021.

Minibusy budou ještě několik dnů jezdit se zpožděním

Kvůli stále neprůjezdné Tyršově ulici od nové okružní křižovatky u sokolovny ke křížení s ulicí Dukelskou a tam probíhajících dokončovacích pracích zastavují minibusy Městské hromadné dopravy Benešov v Dukelské ulici až do pondělí 21. prosince na stávajících dočasných zastávkách poblíž křižovatky s ulicí Karla Nového. Benešovská radnice současně upozorňuje cestující, že z důvodu vedení spojů po objížďce autobusy naberou zhruba pětiminutové zpoždění.

Návrhy lze podávat až do 17. ledna 2021

Projekt participativního rozpočtu, který vyhlásilo město Benešov letos vůbec poprvé, umožní veřejnosti účast na rozhodování o tom, kde bude využita část městských peněz. Benešáci tak mohou své návrhy podávat až do neděle 17. ledna 2021. Do konce března pak proběhne formální kontrola projektů. ten, který splní předepsaná základní kritéria a náležitosti, bude zařazen do hlasování, které skončí 31. května. Na projekty byla vyčleněna částka ve výši půl milionu korun včetně DPH.