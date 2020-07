Poříčí nad Sázavou – Zahájení společného řízení oznámil na úřední desce Silniční správní úřad Benešov. Tento speciální stavební úřad rozhoduje o stavebních akcích týkajících se silničních komunikací, tedy například i chodníků. A to je také záležitost, kterou v Potoční ulici v Poříčí nad Sázavou hodlá realizovat Obec Poříčí nad Sázavou. Tu pro tuto akci zastupuje Ateliér MV s.r.o. z pražské Lidické ulice. Ten už podal žádost 8. června o vydání společného povolení na stavbu chodníku od bytovek k základní škole a nyní, 24. července úřad zahájil společné řízení. Stavět se bude chodník podél místní komunikace délky 255 metrů s povrchem z asfaltového betonu.

Chytali toulavé psy, žebráky, co chtěli peníze, ale nenašli

Votice – Také klasický odchyt toulavých psů, kteří pak skončili v útulku, vykázali strážníci votické městské policie jako svou činnost během posledního předprázdninového měsíce. Taková zvířata lapili v Jankově,votické Dukelské ulici a Smilkově. Strážníci ale měli na práci i závažnější zákroky. Například zhruba v polovině června mířili do Vojova. Tamní obyvatelé strážníky upozornili na to, že se obcí od domu k domu potulují lidé, kteří jejich obyvatele žádají o finanční hotovost. Osoby odpovídající popisu oznamovatelů ale po příjezdu do obce strážníci nenašli. Městští policisté ale pomáhali také Policie ČR například tím, že pro vyšetřování poskytly kamerový záznam napadení osob na parkovišti u Penny marketu.

Kvůli tělocvičně přeparkují auta

Benešov – I když se stavba nové tělocvičny u Gymnázia Benešov v Jiráskově ulici ještě naplno nerozeběhla, protože se čeká na to, až ptáci hnízdící v korunách mohutných kaštanů na nádvoří školy vyvedou mladé, už nyní stavebník požádal o zajištění průjezdu na stavbu. Kvůli tomu, zatím jako návrh dočasného zákazu zastavení v Jiráskově ulici zveřejnil Silniční správní úřad veřejnou vyhláškou zmiňovaný záměr. Tento návrh musí být na úřední desce zveřejněn nejméně deset dnů..