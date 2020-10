SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Kvůli restrikcím občánky na radnici letos nepřivítají

Pouze dvakrát za rok, na jaře a na podzim se konají vítání občánků. To je tradičně situováno do května a října. Kvůli první vlně nového čínského koronaviru se májové vítání sloučilo s tím říjnovým. Ale ani to se nakonec v obvyklé podobě, za přítomnosti dětí i rodičů v obřadní síni radnice, neuskuteční. „Posunout ceremoniál už není kam,“ uvedla Květoslava Říhová, vedoucí odboru správních agend s tím, že ani tak o dárky a pamětní listy noví obyvatelé města nepřijdou.

Radnice je doručí jiným způsobem. Další vítání občánků pro děti narozené od letošního července do prosince se tak uskuteční až znovu na jaře, tentokrát s datem roku 2021. K účasti je ale třeba se objednat. „Celá situace nás velice mrzí, ale doufáme, že v příštím roce se opět uvidíme,“ dodala Květoslava Říhová. Na setkání v říjnu raději zapomeňte

Besedu s policejním preventistou a pracovníkem BESIPu, přednášku o mediální obezřetnosti, knižní i filmový koutek a cvičení. To všechno se mělo konat během října v Posezu, kontaktním místě, které se zaměřuje především na seniory a zdravotně postižené. Kvůli aktuální epidemické situaci se všechny výš uvedené akce ale nekonají. V provozu tak nadále zůstává jen výtvarný a rukodělný koutek. Posez najde cílová skupina vedle Klubu seniorů u domu s pečovatelskou službou v ulici Marie Kudeříkové. Pozdrav z historie zajistil pyrotechnik

Policejní pyrotechnik byl nakonec hlavní postavou události, která se při nešťastných okolnostech mohla stát i tragédií. K tomu naštěstí nedošlo, protože nálezce druhoválečného ruského dělostřeleckého granátu ráže 57 milimetrů měl všech '5P' pohromadě. Munici objevil minohledačkou v obci Chlum na Vlašimsku v sobotu 3. října a nenechal si to pro sebe. Svěřil se policistům, kteří zajistili místo před vstupem nepovolaných osob. Pyrotechnik pak granát odvezl ke zneškodnění. Odhalení sochy Jana Očka z Vlašimi se přesouvá

Slavnostní odhalení a žehnání sochy Jana Očka z Vlašimi naplánované na včerejšek, organizátoři přesunuli a nový termín zatím neurčili. Jan Očko z Vlašimi byl první český kardinál, rádce a důvěrník císaře Karla IV. a je pochován ve Vlašimské kapli pražské katedrály sv. Víta na Hradě.

