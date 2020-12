„Na základě studia archivních fotografií jsme oživili III. zámecký okruh,“ doplnila. Na Konopišti také pokračuje výměně střešní krytiny a intenzivní péči dostávají i zahradní plochy. Koronakrize ale propouštění nepřinesla.

'Zazimují' dálnici D1 na Benešovsku

K odstranění zbývajících dopravních omezení v souvislosti s modernizací dálnice D1 v úseku ležícím na Benešovsku, dojde v sobotu 5. a neděli 6. prosince mezi exity 21 Mirošovice a 29 Hvězdonice. Další práce na modernizaci plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR až na jaro příštího roku.

Oslavování zlepšení by bylo předčasné

Už 129 obětí má na Benešovsku onemocnění covid-19. K pátku 4. prosince to potvrdila krajská hygienická stanice. Za pozornost ale stojí také to, že po středečním nárůstu (+61) počtu nakažených a čtvrtečním poklesu (-43), přišel v pátek další růst (+31). Na Benešovsku ten den bylo 621 infikovaných. Z nemoci se v okrese vyléčilo 5910 pacientů. A pak je tu ještě jeden pozoruhodně vypadající číselný údaj. Od začátku pandemie se na Benešovsku novým čínským koronavirem nakazilo 6660 lidí.