SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Klientům pomáhají už celou dekádu

Téměř dvěma stovkám klientů pomohli během uplynulých deseti let existence pracovníci benešovského Domu na půl cesty, který provozuje zapsaná společnost Cerpos. Organizace poskytuje ubytovací sociální služby a podporu pro mladé lidi od 18 do 26 let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek