Během té doby energetici vymění starý kabel vysokého napětí za nový.

Pro koncert schválili radní výjimku z vyhlášky města

Jednohlasně, tedy sedmi hlasy všech členů rada města Benešova schválila povolení výjimky z podmínek uvedených ve dvou článcích jeho obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu v zastavěném území. Udělení výjimky pro příspěvkovou organizaci města Muzeum umění a designu Benešov tak umožní na Masarykově náměstí v rámci uspořádání hudebního vystoupení formace Katarzie – Celibát v pátek 18. září večer návštěvníkům konzumovat alkohol.

Jednat chtějí v sále Kulturního domu Karlov

Žádnou videokonferenční, tedy virtuální ale běžnou, prezenční schůzi zastupitelstva města svolal na pondělí 21. září starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. Konat se bude ve velkém sále Kulturního domu Karlov od obvyklé 18. hodiny. Pro účast při veřejné akci samozřejmě podle dnešních povinností budou zapotřebí roušky. Komunální politici projednají už čtvrtý letošní rozpočtové opatření, návrh zpracování územní studie Kavčín II nebo návrh souhrnné podkladové analýzy koronaviru.

Z komunikace v Čelivu bude jednosměrka

Pouze jedním směrem by se mělo jezdit jednou z ulic v Čelivu, osadě pod správou obce Postupice. Návrh na stanovení místní úpravy provozu podala obec a jejího názoru se zastala také Policie ČR. Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu je nedostatečná šířka uvedené místní komunikace. Pokud proti zamýšlené úpravě provozu nepřijdou do třiceti dnů, tedy do 11. října ke správnímu orgánu písemné odůvodněné námitky, dojde k osazení úseku novými dopravními značkami.