S tím, že pracovat se bude postupně v úseku od mimoúrovňového křížení Čtyřkoly na pátém silničním kilometru až po dvanáctý kilometr před Benešovem. „V aktuálním místě prací se vždy bude jezdit v režimu 1+1 jízdní pruh, což sebou může přinášet dopravní komplikace,“ konstatoval.

Na pondělí a v úterý se chystá oprava povrchu v půlkilometrovém úseku od křížení Čtyřkoly směrem k Benešovu, a to v pravém (tedy „pomalém“) jízdním pruhu. Ve středu se práce mají přesunout ke 12. kilometru, kde se bude pracovat ve zhruba 600metrovém úseku směrem od Benešova na Čtyřkoly. „Práce jsou plánovány v průběhu dne od sedmé do sedmnácté hodiny; vždy v závislosti na jejich aktuálním postupu a počasí,“ připomněl Buček.

V Jiráskově ulici v Benešově přibudou značky

Se změnou místní úpravy provozu musejí počítat ti, kteří vjíždějí, nebo by chtěli vjet do prostoru před Základní školu v Jiráskově ulici. Právě tam dojde k opatření obecné povahy, kterou oznámil formou veřejné vyhlášky Silniční správní úřad Benešov. Provoz v Jiráskově ulici upraví nové dodatkové tabulky pod stávající svislou dopravní značkou s tím, že tam bude povolen vjezd pro tamní obyvatele a uživatele garáží a také mimo autobusy a vozy s platnou parkovací kartou.

Obyvatelé města si sami mohou navrhnout změny

Pilotní projekt takzvaného participativního rozpočtování v Benešově přináší jeho obyvatelům možnost, jak změnit některé věci za peníze města. Kvůli tomu radnice vyzvala obyvatele, kterým chybí něco specifického v jejich okolí, aby si to nenechávali jen pro sebe a svěřili se s tím na s benešovskými úředníky. V rámci participativního rozpočtu město na nejúspěšnější projekty rozdělí půl milionu korun.

K sokolovně a kuželkárně se zatím jezdí jen provizorně

Až do neděle 27. prosince bude pro vozidla zásobování platit výjimka pro vjezd k benešovské sokolovně, tamní kuželkárně nebo obchodu s autodíly. Dopravní opatření s označením výjezdu a vjezdu do uvedeného místa schválil Silniční správní úřad po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR Benešov, a to v v rámci realizace druhé etapy stavby s názvem – Benešov, dopravní opatření u nádraží. Právě před sokolovnou nyní vzniká investicí Středočeského kraje a také města Benešova další okružní křižovatka a to mezi Nádražní a Tyršovou ulicí.

Nemoc chytilo už pět tisíc sousedů

K magické pětitisícové hranici se v pátek 6. listopadu přiblížil celkový počet lidí z Benešovska, kteří od začátku koronavirové šlamastyky prodělali nemoc covid 19. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, která každý všední den údaje zveřejňuje uvádí číslo 4983. V kolonce úmrtí na uvedenou nemoc je stále údaj 21. Pomalu roste také počet vyléčených pacientů. Těch má Benešovsko k prvnímu listopadovému pátku už 1401, tedy stejně, jako den před tím. Ve středu 4. listopadu to však bylo pouze 1116 lidí.