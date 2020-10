Navrhovaná úprava dopravního značení přikáže řidičům jet při cestě od křižovatky se silnici II/111 pouze rovně a dál ve směru na Teplýšovice a Okrouhlici objet stodolu. Tu objíždějí auta při jízdě opačným směrem. Aby vozy skutečně do „myší díry“, tedy úzkého profilu nevjížděly má na komunikaci mezi domy přibýt i betonový cityblock.

Po stagnaci počet nemocných prudce poskočil

Pouhé dva dny jsme na Benešovsku mohli žít v naději, že se počet nemocných s covidem-19 v okrese zastavil. Ke čtvrtku 8. října KHS ale přinesla další „jobovku.“ Počet infikovaných vzrostl od posledního sčítání o 68 případů až na rekordních – 584 nakažených. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je Benešovsko s 588,60 případy v kraji třetí za dvěma pražskými okresy. Od začátku epidemie nového čínského koronaviru nemoc chytlo 1078 lidí. Vyléčilo se už 494 pacientů a tři zemřeli.

Ve Vlašimi změnili kvůli covidu-19 úřední hodiny

Ke změně úředních hodin přistoupil kvůli koronavirové pandemii MěÚ Vlašim od čtvrtka 8. října. V neúřední dny je v budově A v ulici Jana Masaryka otevřena pouze podatelna a pokladna. Budova B na adrese Dvůr 413, je v neúřední dny uzavřena. V budově C v ulici Na Tenise jsou v neúřední dny k dispozici zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí od 9 do 11.30. Úřední hodiny pro veřejnost ve všech budovách jsou v pondělí a středu vždy od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.

Podzimní pyšelský bazárek se koná

Ještě ve čtvrtek 8. a pátek 9. října si mohou zkusit nakoupit oblečení pro své děti, ale také pro dospělé, hračky nebo doplňky domácnosti ti, kteří zavítají od půl třetí odpoledne do podvečera do půl sedmé do hasičské zbrojnice stojící v dolní části náměstí T. G. Masaryka. Zatímco ještě dnes se věci, které do podzimního bazárku přinesli ti, kteří je už nepotřebují budou prodávat, podle sdělení pořadatelů je sobota 10. října vyhrazena pro ukončení akce a vracení neprodaného zboží. Zbrojnice bude ten den otevřena pouze od 9 hodin do pravého poledne. bazárky se v Pyšelích konají vždy na jaře a na podzim a patří k nejoblíbenějším tržním akcím.

Charitativní pochod na Konopišti startují pod hrází rybníka

U parkoviště pod hrází Konipišťského rybníka se v sobotu 10. října sejdou ti, kteří nejsou líní udělat krok a zároveň jsou ochotní přispět na dobrou věc. Uvedený den tam startuje v 10.30 charitativní pochod na Konopišti, ale sraz začíná už v 9.45. Délka pochodu je dva kilometry pro rodiče s dětmi, seniory a osoby se zdravotním omezením a sedm kilometrů pro ostatní účastníky. Akci pořádá benešovský zapsaný spolek Českomoravská federace nordic walking a celý výtěžek ze startovného 100 korun bude věnován spolku Srdíčkáři. Cílem akce je pomoci a podpořit děti s vrozenou srdeční vadou, konkrétně zlepšení podmínek hospitalizace, pooperační péče a zisk peněz na zdravotnické a rehabilitační pomůcky.

Z Ameriky potečou splašky

Pro dvě votické místní části Ameriku a Beztahov připravuje votická radnice výstavbu kanalizace. Pro Beztahov pak souběžně i vodovod. Město už k tomu má zpracované projektové dokumentace a v případě Ameriky již běží i řízení pro stavební povolení.

Vyzkoušejte své znalosti ve veselém kvízu na ČRo Region

Chcete si prověřit své znalosti a vyhrát lákavé ceny? Každý pátek po 13. hodině máte šanci v pořadu Xaverův veselý kvíz ve vysílání Českého rozhlasu Region. Moderátor Luboš Xaver Veselý pro vás bude mít otázky z české historie, gastronomie, vlastivědy, kultury, přírodovědy nebo sportu. Hlavní výhrou je digitální rádio. Xaverův veselý kvíz naladíte v pátek po 13. hodině na frekvenci 99 FM.