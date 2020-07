Na restauraci dosud ještě neodhalených a pod štukem zabílených fresek umístěných ambitu sázavského kláštera mohou přispět ti, kteří si zakoupí dětské, malováním či kreslením ztvárnění české historie. To v klášteře přijímají až do prvního srpnového dne.

Z prací na rekonstrukci kostela a fary v Klášteře Sázava. | Foto: Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy

Soutěž je určená pro děti od tří do osmnácti let i kolektivy dětí ze školek a škol. Soutěž bude mít pochopitelně i vítěze i s udělením ceny. Jeho práci návštěvníci kláštera uvidí během Květinového dne v neděli 16. srpna. Všechny práce budou vystaveny do konce prázdnin v křížové chodbě kláštera a návštěvníci si je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje právě na na financování odhalování fresek.