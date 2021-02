Mobilní rozhlas poskytuje zprávy i o odstávkách vody, elektřiny, plynu nebo usnesení orgánů města či vlády. V rámci služby jsou prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv informování obyvatelé Týnce nad Sázavou o všem podstatném. Zájemci se pro využívání zmiňované služby musí registrovat na webové stránce mestotynec.mobilnirozhlas.cz. Pro registraci je nutné nejdříve vyplnit telefonní číslo a poté odeslat ověřovací SMS.

Odbočovací pruh slouží protisměru

Až do konce prvního prázdninového měsíce by se měli mít na pozoru řidiči projíždějíc jedinou benešovskou světelnou křižovatkou ulicí Novou Pražskou. Dopravní omezení, které tam je vyplývá ze záboru chodníku a části vozovky, respektive dvou jízdních pruhů kvůli stavbě. Po celou dobu záboru bude pro vozidla jedoucí ve směru do Čechovy ulice zrušen řadící „odbočovací“ pruh vlevo do Antuškovy ulice. Ten nyní patří autům jedoucím v protisměru, od Čechovy ulice.

Město na podporu sociálních služeb vydalo přes milion

V rámci tří kol vyplácení příspěvků z Grantového fondu města Benešova v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb získaly organizace loni 1,34 milionu korun. „Z důvodu nevyčerpání finančních prostředků rada města vyhlásila dotační řízení č. II,“ připomněla Eva Stulíková manažerka prevence kriminality Městského úřadu v Benešově. Na podzim pak zastupitelstvo schválilo navýšení prostředků Grantového fondu o dalších 300 tisíc korun. Tato částka měla sloužit na podporu sociálních služeb poskytovaným občanům Benešova ve ztíženém prostředí z důvodu vyskytující se epidemií covid-19.

Teplovod připojí na votické byty

Valná hromada společnosti Teplo Votice, jejíž většinovým podílníkem je město Votice, rozhodla o tom, že letos napojí některé z městských bytů umístěných v bytových domech na teplovod. Týkat by se to mělo zejména domů v ulici 2. odboje, jejichž obyvatelé dlouhodobě upozorňovali na nevyhovující systém vytápění. Letos by tak mělo dojít nejméně na první etapu napojení těchto bytových domů, tedy v podstatě na položení potrubí. To by mělo být investicí firmy Teplo Votice.