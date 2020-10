SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Hladiny toků kolísají, řeky se ale asi vylijí z břehů

Ještě ve středu 14. října dopoledne zbývalo Sázavě na vodoteči v Českém Šternberku do prvního, nejnižšího povodňového stupně, který je na hladině 200 centimetrů, 80 cm. O den později v devět hodin to bylo už jen 60 cm. Ještě více se hladina řeky vzedmula v Nespekách, když poskočila o 80 cm a do I. povodňového stupně jí tak zbýval pouhý půlmetr. Že tento trend bude pokračovat je jasné i z údajů z vodotečí v Kácově a Zruči nad Sázavou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Tam už hladina dosáhla I. povodňového stupně, respektive se vzdouvání hladiny před II. stupněm zastavilo. Také řeka Blanice v Louňovicích pod Blaníkem včera dopoledne stoupala. Na dolním toku v Radonicích ale naopak mírně klesla. To se stalo i na Chotýšance u Smikova i ve Slověnicích. Okres se vzdaluje i nejhorším v kraji

O takový úspěch bezpochyby nikdo nestojí. Benešovsko se ve středních Čechách osamostatnilo v počtu lidí nakažených covidem-19. K 15. říjnu krajská hygienická stanice hlásila 945 nakažených. Víc nemocných mají sice okresy Praha východ a západ, Mladá Boleslav a také Příbram, kde je už přes 1000 případů, ale v objektivnějším hledisku, přepočtu infikovaných na 100 tisíc obyvatel, se Benešovsko „utrhlo“ od dlouhodobých pražských lídrů. Včera tu hygienici doložili už 954,33 případů nákazy. SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Deště hladiny toků v okrese zatím extrémně nezvedly Přečíst článek › Benešov po přestávce obnovil funkčnost 'covidové' záložky

Tak, jako ministr zdravotnictví, potažmo česká vláda aktivoval na jaře použitý krizový plán a nouzový stav, také největší z měst okresu, Benešov, znovu oživil stránku s on-line přístupnými důležitými informacemi a odkazy týkající se nemoci covid 19. U kruháku se bude opět pracovat

Dostavba okružní křižovatky na silnici I/3 na Červených Vršcích sice kvůli dalšímu nezhoršování dopravní situace v Benešově ustala, ale v pondělí 19. října se v ní bude pokračovat. Oznamuje to Silniční správní úřad Benešov. Na stavbě dojde k „napojování“ silnice II/112 a místní komunikace na Pomněnice prostřednictvím červených sloupků a vodorovného značení. Týká se to i vyústění budoucí cyklostezky a výjezdu od benzinového čerpadla. Termín dokončení prací úřad nestanovil. Města na Benešovsku sčítají škody po vandalech, pomáhají jim i kamery Přečíst článek ›

