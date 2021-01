Zmírnit rizika spojená s hromadnou dopravou a osobní přítomností na „berňáku“ kvůli daňovým přiznáním nabízí také Finanční úřad Benešov v Tyršově ulici. Tato součást FÚ pro Středočeský kraj proto už nyní zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daně - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pracovníci správce daně, a to jak v Benešově, tak ve Vlašimi, se klientům budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech: 317 759 374 a 317 759 385 v Benešově a 317 850 360 ve Vlašimi, věnovat každý pracovní den, a to pokaždé minimálně v pondělí a ve středu od osmi ráno do 16.30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od osmi do 14.30 a také v pátek v době od osmi do 13.30 hodin. Tento harmonogram platí až do pátku 5. února.