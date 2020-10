Jediným dokladem, který je k naplnění této nové služby potřeba, je platný čtenářský průkaz.

Medvědi mají na Konopišti svou vlastní expozici

Medvědi nejen na Konopišti je název expozice, kterou si mohou zájemci prohlédnout na státním zámku Konopiště až do konce října. Výstava obsahuje nejen textové dokumenty, ale také řadu fotografií a dokonce i vycpané, Františkem Ferdinandem d´Este uliovené trofeje. Miniexpozice o medvědech dokládá nejen tradici chovu těchto šelem na zámku Konopišti, ale i další detaily o jejich životě a popisuje také podrobnosti i o současném obyvateli zámeckého příkopu, medvědu Jirkovi. Výstava je vhodná především pro děti, ale nejen pro ně. Najdete ji v rizolitu, tedy výstupku na dolním nádvoří s vchodem naproti pokladně zámku. Výstava je přístupná od úterý do neděle od 10 do 15 hodin.

Nakažených covidem 19 za měsíc už potřetí nepřibylo

Teprve potřetí za poslední měsíc se počet lidí na Benešovsku s diagnostikovanou nákazou novým čínským koronavirem nezvýšil. Ve středu 7. října KHS hlásila 516 nakažených, zatímco o den dříve o jednoho více. Žádný pacient nepřibyl 11. a 23. září jich dokonce osm ubylo. Dosud se virem na Benešovsku nakazilo 1009 lidí a tři pacienti mu podlehli. Benešovsko má v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 519,71 nemocných. Více jich mají v kraji jen okresy Praha východ a západ – 569,79 a 684,23.

S Vernem se vydají kolem světa

Cesta kolem světa za 80 dní. To je nejen název slavného románu, ale také představení, s nímž do sázavského kulturního domu na náměstí Voskovce a Wericha přijede v pátek 9. října Divadelní soubor Jirásek z Nového Bydžova. Román Julese Verna upravil do jevištní adaptace v roce 1962 Pavel Kohout. Pro Divadelní spolek Jirásek Nový Bydžov ho pak loni dramaturgicky úpravil Alexandr Gregar. Cesta kolem světa za osmdesát dní byla poprvé vydána v roce 1873. jedná se o dobrodružný román z jeho cyklu Podivuhodné cesty. Díky napínavému ději a spádu vypravování se jedná o jednu z nejoblíbenějších Vernových knih. Do češtiny byl román přeložen již roku 1873.

Hypochondrie tématem pořadu Hubněte zdravě

Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V pořadu Hubněte zdravě se Kateřina Cajthamlová s moderátorem Patrikem Rozehnalem tentokrát zaměří na hypochondrii. Dozvíte se, co to je a jak se pozná hypochondr. Mluvit se bude i o tom, jak se dají k hypochondrii „vychovat“ děti, proč jí trpí starší lidé a jak souvisí s jídlem. Pořad Hubněte zdravě naladíte na frekvenci 99 FM.