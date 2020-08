I když na jaře řádil koronavirus a vládní opatření kvůli němu ovlivnilo i zápisy do vlašimských mateřinek i základních škol, proces se nakonec uskutečnil bez větších zádrhelů. Do pěti vlašimských mateřských škol rodiče zapsali celkem 168 dětí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fanta Michal

Do Domašína sedm, Kolonka 40, K Vodárně 24, Velíšská 72 dětí a Vorlina 25 dětí. Do městských základních škol by už v úterý 1. září mělo nastoupit celkem 180 prvňáčků. ZŠ Vorlina jich přivátá 94, dalších 86 pak ZŠ Sídliště.