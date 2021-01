Na Benešovsku si onemocnění způsobované novým čínským koronavirem vyžádalo už celkem 173 obětí. Celkově nemocí v okrese prošlo 8363 lidí.

Na Silvestra Městský úřad Benešov otevře jen krátce

Jestliže si v Benešově necháváte vyřizování svých záležitostí na úplně poslední den roku, měli byste také vědět, kdy se vám úředníci Městského úřadu Benešov mohou věnovat. Provoz úřadu je na Silvestra ovlivněný právě tímto dnem, a proto je ve čtvrtek 31. prosince jeho pracovní doba omezena na minimum. Otevřeno bude mít například podatelna a to od osmi hodin do pravého poledne. Zaplatit městu za jeho služby je možné v pokladně úřadu ale jen od 8 do 10 hodin.