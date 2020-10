Od jarního začátku koronavirové pandemie na Benešovsku prodělalo nemoc 929 lidí, 441 se vyléčilo.

Plány příznivcům Hradišťanu už podruhé zhatil koronavirus

Že je plánování někdy docela dobrodružné a nic, co bylo řečeno, nemusí platit, poznali v rámci druhého nouzového stavu také umělci. Jedním z nich je i Jiří Pavlica, primáš proslulého Hradišťanu. Ten vznikl už v roce 1950 v Uherském Hradišti jako hudebně-taneční folklórní soubor. V Benešově měl vystoupit původně 7. dubna. První vlna koronaviru ale muzikanty do kulturního domu Karlov nepustila. To se opakuje i pro termín 12. října. Koncert by se tak měl konat až 24. listopadu od 19 hodin.

Které osobnosti z Benešovska dostaly od voličů v kraji nejvíc preferencí?

Kolik dostali kandidáti z Benešovska v krajských volbách preferenčních hlasů v rámci celého kraje? Preferenční hlasy jsou jasným ukazatelem, kolik voličů daná osobnost zaujala tak, že jí dopřáli ještě zakroužkování. Vítězem celé kandidátky STAN osobností z Benešovska je vlašimský starosta Jeništa Luděk (2 474). Další „okresní“ kandidáti: benešovský IT podnikatel Luboš Balata (661), starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka (589). ODS: podnikatel a ekonom Pavel Pavlík (749), benešovský místostarosta Roman Tichovský (595), předseda SK Benešov Tomáš Novák (332). ANO 2011: hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (4 553), vlašimský věštec Pavel Serňuk (184), votický učitel – důchodce Jiří Čelikovský (161). Spojenci – TOP09: votický starosta Jiří Slavík (229).

Farmářský trh odvála vláda

Dělat farmářský trh pro pár lidí, je nesmysl. Proto pořadatelé tradiční akce na Masarykově náměstí, město Benešov a jeho Kulturní a informační centrum, trh plánovaný na sobotu 10. října kvůli nouzovému stavu vyhlášeného vládou, zrušili.