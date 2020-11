„Školka by mohla být otevřena už v pátek 30. října, ale děti poprvé přijdou až v pondělí 2. listopadu. Nastoupí jich však méně, protože všechny nestihly testování,“ vysvětlila vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Benešov Ivana Kárová.

Vyléčených lidí je už přes jeden tisíc

Od začátku pandemie nového čínského koronaviru se na Benešovsku z nemoci covid 19, kterou vir způsobuje, vyléčilo už 1005 pacientů. Celkově vysoce nakažlivá choroba postihla v okrese 3796 lidí. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je Benešovsko ve středních Čechách s 2811,32 případy stále první. K pátku 30. října Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala další údaje, které dokládají, že momentálně má covid-19 na Benešovsku 2791 lidí. Absolutně víc jich mají v kraji jen okresy Praha východ a západ s 4056 a 3254 případy. Ty jsou však mnohem lidnatější než Benešovsko, proto v přepočtu na 100 tisíc obyvatel mají momentálně lepší výsledky.

Z Lešan do Vensova auta po uzavřené silnici nedojedou

Na dopravní značení v souvislosti s úplnou uzavírkou místní komunikace vedoucí z Lešan do Vensova „narazí“ při své cestě mezi oběma částmi obce motoristé v termínu od pondělí 9. do pátku 13. listopadu. Důvodem dopravního opatření, které schválil Silniční správní úřad Benešov po předchozím projednání s policisty z benešovského dopravního inspektorátu je budování vodovodu na přilehlém pozemku.

Motorkář ohrozil i svou spolujezdkyni

Ujíždět policistům se ve středu 21. října nevyplatilo motorkářovi, který s sebou vezl spolujezdkyni. „Hlídka třiatřicetiletého řidiče jedoucího od Bystřice na Jarkovice stavěla kolem půl šesté večer,“ uvedla mluvčí benešovské policie Veronika Čermáková. Řidič ale nezastavil a snažil se ujet. Před Jarkovicemi v pravotočivé zatáčce ale vyjel mimo vozovku a havaroval do příkopu. Nehoda se obešla bez zranění. Řidič neměl doklady své ani k motorce a navíc měl pozitivní test na drogy.