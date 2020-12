Teď už stavbu v Bukovanech čeká úplné finále – obnova a úprava stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení a dopravních zařízení. Vzhledem k rozsahu formátu situací dopravního značení se situace zveřejňuje na úřední desce správního orgánu jen ve zmenšeném formátu. V úplném formátu ji Silniční správní úřad Benešov zveřejňuje pouze elektronicky.

Zdroj: Městský úřad Benešov

Běhat po tartanovém oválu smí pouze padesát sportovců

Ani postupné rozvolňování vládních hygienických restrikcí zatím neumožňuje masové sportování na jediném místě. Kvůli tomu také majitel nového atletického stadionu v Benešově upozorňuje vyznavače běhu, že také provoz městského sportoviště má stále svá omezení. V rámci nařízení vlády České republiky s účinností od první prosincové středy je povolen vstup na venkovní sportoviště nejvýš padesáti lidem. Otevírací doba městského atletického stadionu je celotýdenní, od pondělí do neděle, od 10.00 do 19.30 hodin. Atletický stadion najdou příznivci běhání hned vedle stadionu zimního a krytého plaveckého bazénu v lokalitě Na Sladovce.

Upozorňují na kampaň proti pití alkoholu za volantem

Na rizikové jednání na českých silnicích, které má na svědomí každoročně desítky nevinných lidských životů, upozorňuje společně s Policií ČR také Městský úřad Benešov. Kampaň s názvem 'Suchej únor' spustila policie a jejím cílem je nastartovat změnu chování některých řidičů, kteří se na silnice pustí poté, co se posilní alkoholem. „Příští rok se koná již devátý ročník této preventivně-osvětové kampaně. Probíhat bude po celý druhý měsíc, tedy od 1. do 28. února po celém území České republiky a zapojit se do ní může úplně každý. Cílem ale je, aby to byli především ti, kteří mají pocit, že je jejich příjem alkoholu už za hranou a chtěli by s tím něco udělat,“ upozornila Eva Stulíková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov.

Odečty vodoměrů provede město bez vstupu do bytů

Bez vstupu do bytu v předem oznámeném termínu provede město odečty vodoměrů spotřebované studené i teplé vody a tepla za letošní rok ve svých nájemních bytech. Tohle rozhodnutí přijalo město kvůli tomu, že k 8. prosinci mělo index rizika PES 79, tedy stupeň 5. Tento kritický stav také znamená, že velká část nájemníků patří do rizikové skupiny. A právě kvůli eliminaci rizika přenosu na další osoby bude odečítání jiné než obvykle. Odečty patních měřidel jednotlivých domů provedou odborní pracovníci a těm také jen u dveří bytu nájemníci oznámí předem zapsané stavy vodoměrů. Při nepřítomnosti sdělí odečty prostřednictvím SMS nebo e-mailem.