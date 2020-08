Dodatek a podpisy radních se přitom opírají o čtyři změnové listy a také prodloužení splatnosti faktur z 30 kalendářních dní na 60. Stavba parkovacího domu začala po přípravách letos v úvodu roku a dokončena by měla být nejpozději na jaře roku 2021. Místo tam nejde 181 aut a 50 jízdních kol.

Bezpečnost zvýší v Malovidech nové dopravní značky

Zdroj: Městský úřad Vlašim

Doplnění stávajícího dopravního značení k zajištění přehlednosti a bezpečnosti silničního provozu v Malovidech, místní části obce Vracovice, je důvodem návrhu umístění svislého a vodorovného dopravního značení na silnici III/11214 a na místních komunikacích. Návrh opatření obecné povahy vyvěsil na úřední desku Městského úřadu Vlašim a oznámení tam musí vydržet nejméně patnáct dnů. Písemné odůvodněné námitky lze ke správnímu orgánu zaslat během třiceti dnů ode dne zveřejnění.

V Bukovanech pěší dostanou chodník

Zdroj: Městský úřad Benešov

Do tří etap realizovaných ještě letos naplánoval investor, obec Bukovany, budování komunikace pro pěší podél krajské silnice II/106 z Benešova do Týnce v místech kolem benzinového čerpadla. Práce začnou v pondělí 17. srpna a od pondělí 28. září se rozeběhne druhá etapa. Závěrečná pak odstartuje v pondělí 9. listopadu a výstavba skončí v pondělí 30. listopadu. Budování silnici II/106 částečně uzavře a to na straně prací v úsecích dlouhých nejvýše 50 metrů. Dopravu v místě usměrní semafory.