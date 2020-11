Dary Magdaléna přijímá vždy v pondělí, středu a pátek od 8 do 15.30 na benešovské adrese Nová Pražská 399, což je objekt vzdálený od jediné světelné křižovatky pouhých 160 metrů. Sbírka potrvá do pondělí 30. listopadu.

Přes víkend přibylo na Benešovsku 536 nakažených

Vzhledem k tomu, že krajská hygienická stanice nevydává informace o stavu nakažených covidem-19 během volných dnů, je nárůst nákaz každé pondělí mnohem vyšší než ze dne na den. Nový údaj z pondělí 2. listopadu to s 536 případy jen potvrzuje. Na Benešovsku bylo k uvedenému dni 3327 nemocných. A jak to bylo při předešlých pondělích? Na 26. října přibylo 402, na 19. října 292, na 12. října 173 a na 5. října 43 nemocných. Okres nyní má v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 3354,34 nemocných.

Školní jídelny Jiráskova a Dukelská zavřel covid-19

Od pondělí 2. listopadu jsou uzavřeny benešovské Školní jídelny u základních škol v Jiráskově a Dukelské ulici. Na základě doporučení zřizovatele v souvislosti s usnesením vlády z 12. října o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového čínského koronaviru na území České republiky a v souvislosti se zpřísněním hygienických opatření budou jsou obě školní jídelny uzavřeny až do odvolání. „Pro všechny žáky benešovských základních škol a gymnázia po dobu uzavření zmiňovaných školních jídelen bude fungovat pouze Školní jídelna Benešov, Na Karlově 372,“ připomněla Ivana Kárová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Benešov.

Kvůli řidičskému průkazu raději volejte

Kvůli snaze zabránit šíření covidu-19 má pozměněný režim až do odvolání také evidence řidičů a vozidel ve Vlašimi. Své záležitosti si žadatelé mohou vyřídit pouze na po telefonické nebo e-mailové domluvě prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu a na budově úřadu. Objednání je možné jen v pondělí od 8 do 13 a od 14 do 17 hodin, ve středu od 8 do 11 a od 12 :do 17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11.30 a od 12.30 do 15 hodin.